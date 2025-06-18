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На Вінниччині чоловік задушив пенсіонерку заради 6500 гривень і викинув тіло в колодязь — він проведе 13 років за ґратами

22:00, 18 червня 2025
13 років ув’язнення за вбивство — такий вирок отримав житель Хмільницького району, який позбавив життя односельчанку через гроші та викинув її тіло у колодязь.
На Вінниччині чоловік задушив пенсіонерку заради 6500 гривень і викинув тіло в колодязь — він проведе 13 років за ґратами
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На Вінниччині суд виніс вирок чоловіку, який позбавив життя односельчанку через гроші та викинув її тіло у колодязь. Вирок у справі № 132/1143/24 виніс Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області.

Злочин стався у січні 2024 року в одному з населених пунктів Хмільницького району. 

Тоді до поліції звернувся родич 88-річної місцевої мешканки з повідомленням про її зникнення. Поліцейські розпочали активні пошуки. За кілька годин тіло жінки було знайдене у криниці закинутого домогосподарства неподалік її оселі.

60-річного підозрюваного– раніше судимого односельця потерпілої, оперативно затримали.

У матеріалах справи вказується, що обвинувачений прийшов до пенсіонерки додому з проханням позичити гроші. Жінка дала йому 1000 гривень. Помітивши, що решта коштів лежить під скатертиною на столі, у чоловіка виник намір заволодіти ними.

Знаючи, що жінка — літня і фізично слабша, чоловік напав на неї прямо в кімнаті. Він схопив її за шию та почав душити. Потерпіла загинула на місці. Тіло потерпілої було виявлено в криниці за метрів 200 від її домоволодіння.

Після вбивства нападник знайшов і забрав 6500 гривень, що були в оселі. Надалі він розпорядився цими грошима на власний розсуд і покинув місце злочину.

Хмільницький міськрайонний суд визнав чоловік винним у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисник проведе за ґратами 13 років, також ухвалено рішення про конфіскацію належного йому майна.

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