Практика судов
  1. В Украине
  2. / Судебная практика

В Винницкой области мужчина задушил пенсионерку ради 6500 гривен и выбросил тело в колодец — он проведет 13 лет за решеткой

22:00, 18 июня 2025
13 лет заключения за убийство — такой приговор получил житель Хмельницкого района, который лишил жизни односельчанку из-за денег и выбросил ее тело в колодец.
В Винницкой области мужчина задушил пенсионерку ради 6500 гривен и выбросил тело в колодец — он проведет 13 лет за решеткой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который лишил жизни односельчанку из-за денег и выбросил ее тело в колодец. Приговор по делу № 132/1143/24 вынес Хмельницкий городско-районный суд Винницкой области.

Преступление произошло в январе 2024 года в одном из населенных пунктов Хмельницкого района.

Тогда в полицию обратился родственник 88-летней местной жительницы с сообщением о ее исчезновении. Полицейские начали активные поиски. Через несколько часов тело женщины было найдено в колодце заброшенного хозяйства неподалеку от ее дома.

60-летнего подозреваемого — ранее судимого односельчанина погибшей — оперативно задержали.

В материалах дела указано, что обвиняемый пришел к пенсионерке домой с просьбой одолжить деньги. Женщина дала ему 1000 гривен. Заметив, что остальные средства лежат под скатертью на столе, у мужчины возникло намерение завладеть ими.

Зная, что женщина — пожилая и физически слабее, он напал на нее прямо в комнате. Он схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая погибла на месте. Тело женщины было обнаружено в колодце примерно в 200 метрах от ее домовладения.

После убийства нападавший нашел и забрал 6500 гривен, которые находились в доме. В дальнейшем он распорядился этими деньгами по собственному усмотрению и покинул место преступления.

Хмельницкий городско-районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник проведет за решеткой 13 лет, также принято решение о конфискации принадлежащего ему имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд убийство деньги Винница приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.

Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Суд сможет решать вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела – принят закон

Суды смогут выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області