В Винницкой области мужчина задушил пенсионерку ради 6500 гривен и выбросил тело в колодец — он проведет 13 лет за решеткой

13 лет заключения за убийство — такой приговор получил житель Хмельницкого района, который лишил жизни односельчанку из-за денег и выбросил ее тело в колодец.

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В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который лишил жизни односельчанку из-за денег и выбросил ее тело в колодец. Приговор по делу № 132/1143/24 вынес Хмельницкий городско-районный суд Винницкой области.

Преступление произошло в январе 2024 года в одном из населенных пунктов Хмельницкого района.

Тогда в полицию обратился родственник 88-летней местной жительницы с сообщением о ее исчезновении. Полицейские начали активные поиски. Через несколько часов тело женщины было найдено в колодце заброшенного хозяйства неподалеку от ее дома.

60-летнего подозреваемого — ранее судимого односельчанина погибшей — оперативно задержали.

В материалах дела указано, что обвиняемый пришел к пенсионерке домой с просьбой одолжить деньги. Женщина дала ему 1000 гривен. Заметив, что остальные средства лежат под скатертью на столе, у мужчины возникло намерение завладеть ими.

Зная, что женщина — пожилая и физически слабее, он напал на нее прямо в комнате. Он схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая погибла на месте. Тело женщины было обнаружено в колодце примерно в 200 метрах от ее домовладения.

После убийства нападавший нашел и забрал 6500 гривен, которые находились в доме. В дальнейшем он распорядился этими деньгами по собственному усмотрению и покинул место преступления.

Хмельницкий городско-районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник проведет за решеткой 13 лет, также принято решение о конфискации принадлежащего ему имущества.

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