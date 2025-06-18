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Отказался от мобилизации из-за больной матери — в Сумской области суд вынес приговор мужчине, которому через месяц исполнится 60 лет

20:49, 18 июня 2025
Мужчина рассказал, что ему не на кого оставить больную мать, а в июле 2025 года ему исполнится 60 лет.
Отказался от мобилизации из-за больной матери — в Сумской области суд вынес приговор мужчине, которому через месяц исполнится 60 лет
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В Сумской области 59-летний мужчина отказался получать повестку и уклонился от мобилизации. Он сообщил, что не может оставить на кого свою больную мать, а в июле 2025 года ему исполнится 60 лет. Дело №585/1489/24 рассмотрел Роменский горрайонный суд Сумской области.

В материалах дела указано, что в феврале 2024 года мужчина отказался получить «боевую» повестку и уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый заявил, что отказался от мобилизации, так как его мать после операции не может ходить. Он просил военных из ТЦК дать ему время для решения этой жизненной ситуации.

«Прямого умысла уклоняться у него не было, он просил предоставить ему неделю времени для того, чтобы решить, с кем оставить лежачую мать, и сообщить на работу, что его мобилизуют. 15.02.2024 года он по вызову не прибыл и впоследствии продолжал проживать у матери в селе Новоселовка, ходил на работу, а в марте 2024 года оттуда уволился, ухаживал за матерью, после 15.02.2024 года работники ТЦК к нему больше не обращались, один раз приезжал участковый», — говорится в материалах дела.

Мужчина добавил, что до мая 2024 года он собрал все документы о состоянии здоровья матери и оформил за ней уход как социальную услугу попечителя. На этом основании ему предоставили отсрочку от призыва, которую он периодически продлевает, в последний раз — до августа 2025 года.

«Просил суд учесть все существенные обстоятельства его жизни, тот факт, что ему не на кого оставить больную мать, а в июле 2025 года ему исполнится 60 лет, поэтому просил назначить ему наказание с отсрочкой его исполнения и не лишать его свободы реально», — указано в материалах дела.

Проанализировав материалы дела, суд учел, что на момент совершения преступления обвиняемому было 57 лет и 8 месяцев, на дату вынесения приговора — 59 лет и 11 месяцев, а в июле 2025 года он достигнет 60-летнего возраста, то есть предельного возраста, с которого, согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе», он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации и подлежит исключению из воинского учета.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Однако на основании ст. 75 УК Украины житель Сумщины был освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком также на 3 года — при условии, что в течение этого времени он не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности.

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