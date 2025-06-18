Відмовився від мобілізації через хвору матір — на Сумщині суд виніс вирок чоловіку, якому через місяць виповниться 60 років

Чоловік розповів, що йому немає на кого залишити хвору матір, а у липні 2025 року йому виповниться 60 років.

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На Сумщині 59-річний чоловік відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації. Він розповів, що йому немає на кого залишити хвору матір, а у липні 2025 року йому виповниться 60 років. Справу №585/1489/24 розглянув Роменський міськрайонний суд Сумської області.

У матеріалах справи вказується, що в лютому 2024 року чоловік відмовився отримувати «бойову» повістку та ухилився від мобілізації.

На суді обвинувачений заявив, що він відмовився від мобілізації, оскільки його мати після операції не може ходити. Він просив військових з ТЦК дати йому час для вирішення цієї життєвої ситуації.

«Умислу прямого уникати у нього не було, він просив надати йому тиждень часу для того, щоб вирішити із ким залишити неходячу матір та повідомити на роботу, що його мобілізують. 15.02.2024 року він за викликом не прибув і надалі залишився проживати вдома у матері у с.Новоселівка, ходив на роботу, а у березні 2024 р звідти звільнився, доглядав за матір`ю, після 15.02.2024 року працівники ТЦК до нього більше не звертались, один раз приїздив дільничий», — вказується у матеріалах справи.

Чоловік додав, що до травня 2024 року він зібрав усі документи по стану здоров`я матері та оформив за нею догляд як соціальну послугу піклувальника, з цієї підстави йому оформлено відстрочку від призову, яку він періодично продовжує, останній раз продовжив до серпня 2025 року.

«Просив суд врахувати усі суттєві обставини його життя, факт того, що йому немає на кого залишити хвору матір, а у липні 2025 р. йому виповниться 60 років, а тому просив призначити йому покарання із відстрочкою виконання покарання та не позбавляти його волі реально», — йдеться у матеріалах справи.

Проаналізувавши матеріали справи, суд врахував, що обвинувачений на дату вчинення кримінального правопорушення мав вік 57 років та 8 місяців, станом на дату постановлення вироку досяг віку 59 років та 11 місяців, а у липні 2025 року досягне віку 60 років, тобто того граничного віку, з якого, відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», останній не може бути призваний на військову службу під час мобілізації та підлягає виключенню із військового обліку.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Однак на підставі ст. 75 КК України жителя Сумщини звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з випробуванням - іспитовим строком, тривалістю 3 роки, якщо протягом указаного строку він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.

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