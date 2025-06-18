Верховна Рада схвалила реформу АРМА: незалежний аудит, нові конкурси та мільйони від ЄС

Закон є частиною євроінтеграційних зобовʼязань і дозволить Україні отримати до 600 млн євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

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Як вказувала «Судово-юридична газета», Верховна Рада України підтримала у другому читанні євроінтеграційний законопроєкт №12374-д, який реформує діяльність Національного агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних і пов’язаних злочинів (АРМА).

За словами ініціаторки документу очільниці парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, ключовими новаціями є запровадження незалежного аудиту АРМА, нової конкурсної процедури відбору керівника агентства за участі міжнародних експертів, а також удосконалення процесів управління арештованими активами.

Очікується, що ухвалення закону дозволить Україні отримати до 600 млн євро допомоги від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility.

«Метою реформи є докорінна зміна неефективної системи управління арештованими активами. Наразі 80% активів, переданих АРМА за рішеннями суду, не приносять державі доходу, а іноді продовжують приносити вигоду власникам, які є фігурантами кримінальних проваджень», — наголосила Радіна.

У 2024 році АРМА принесла державі 2 млрд грн, з яких половину — завдяки управлінню майном та бізнесом. Водночас, за даними Рахункової палати, держава втратила щонайменше 850 млн грн через неефективне управління.

Серед ключових положень реформи:

обов’язкова передача активів до АРМА у чітко визначені строки;

встановлення дедлайнів для оголошення конкурсів управителів;

залучення сертифікованих професійних управителів із відповідальністю за результати роботи.

«Хоча доходи від управління активами зростають, АРМА не забезпечує ефективне управління навіть половиною активів», — підсумувала Радіна.

Крім того, як вказувала «Судово-юридична газета», законопроектом 12374-д вводиться нова стаття 13-1. Цією статтею закріплено, що зарплати в АРМА повинні «стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників».

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