Гірше, ніж у Каракасі: Київ у топ-10 поганих міст для життя

Через війну, нестабільність і постійні загрози Київ опинився серед найгірших міст світу для життя за версією The Economist.

Фото: royaldesign.ua

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Київ потрапив до топ-10 найменш придатних для життя міст світу за версією журналу The Economist. Рейтинг складається з 173 міст, і Київ посів 165-те місце. Причинами зниження позиції Києва є наслідки війни, які впливають на стабільність, інфраструктуру та загальні умови життя.

Усього в рейтингу оцінено 173 міста за п’ятьма ключовими критеріями: охорона здоров’я, освіта, культура та довкілля, інфраструктура й стабільність. Саме останній показник — рівень стабільності — став вирішальним для Києва: повітряні тривоги, ракетні удари та постійні ризики для життя знизили його позицію до одного з найнижчих рівнів у світі.

Поруч із Києвом у списку найменш придатних для життя опинилися Каракас, Тріполі, Дакка, Алжир, Лагос і Дамаск, що роками страждають від політичної або збройної нестабільності.

Найбільш придатні для життя міста:

Копенгаген

Відень

Цюрих

Мельбурн

Женева

Сідней

Осака

Окленд

Аделаїда

Ванкувер

Найменш придатні для життя міста:

Каракас

Київ

Порт-Морсбі

Хараре

Лагос

Алжир

Карачі

Дакка

Тріполі

Дамаск

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