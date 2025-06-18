Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Гірше, ніж у Каракасі: Київ у топ-10 поганих міст для життя

15:13, 18 червня 2025
Через війну, нестабільність і постійні загрози Київ опинився серед найгірших міст світу для життя за версією The Economist.
Гірше, ніж у Каракасі: Київ у топ-10 поганих міст для життя
Фото: royaldesign.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київ потрапив до топ-10 найменш придатних для життя міст світу за версією журналу The Economist. Рейтинг складається з 173 міст, і Київ посів 165-те місце. Причинами зниження позиції Києва є наслідки війни, які впливають на стабільність, інфраструктуру та загальні умови життя.

Усього в рейтингу оцінено 173 міста за п’ятьма ключовими критеріями: охорона здоров’я, освіта, культура та довкілля, інфраструктура й стабільність. Саме останній показник — рівень стабільності — став вирішальним для Києва: повітряні тривоги, ракетні удари та постійні ризики для життя знизили його позицію до одного з найнижчих рівнів у світі.

Поруч із Києвом у списку найменш придатних для життя опинилися Каракас, Тріполі, Дакка, Алжир, Лагос і Дамаск, що роками страждають від політичної або збройної нестабільності.

Найбільш придатні для життя міста:

  • Копенгаген
  • Відень
  • Цюрих
  • Мельбурн
  • Женева
  • Сідней
  • Осака
  • Окленд
  • Аделаїда
  • Ванкувер

Найменш придатні для життя міста:

  • Каракас
  • Київ
  • Порт-Морсбі
  • Хараре
  • Лагос
  • Алжир
  • Карачі
  • Дакка
  • Тріполі
  • Дамаск

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.

Верховна Рада встановила нові ставки судового збору

Для громадян максимальний розмір судового збору за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах буде обмежений 30280 грн, а якщо йдеться про захист соціальних прав – 15 тисячами грн.

В АРМА підвищать посадові оклади — скільки будуть платити радникам і помічникам

«Голий» посадовий оклад помічників та радників в АРМА буде складати близько 70 тисяч грн, голови АРМА після відбору за участі міжнародних експертів – від 133 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області