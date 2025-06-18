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ДБР викрило депутатку-«бійцицю», яка фіктивно служила в ЗСУ і «прокачувала імідж»

15:01, 18 червня 2025
ДБР викрило схему фіктивної служби у ЗСУ: депутатка облради проходила «службу» лише на папері, аби покращити політичний імідж.
ДБР викрило депутатку-«бійцицю», яка фіктивно служила в ЗСУ і «прокачувала імідж»
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про викриття схеми фіктивного проходження військової служби, до якої була причетна депутатка Дніпропетровської обласної ради. Як встановило слідство, всі дії жінки були спрямовані на створення позитивного політичного іміджу та незаконне отримання бюджетних виплат.

Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваної, але за даними джерела УП, йдеться про Маріанну Мірошниченко.

На аудіо, оприлюдненому Державним бюро розслідувань, заступник командира військової частини звертається до керівника навчального центру, мовляв, днями до останнього має звернутися боєць, вірніше «бійциця», місцева депутатка, яка має «показатися, а потім її потрібно відпустити».

Як вказує ДБР, у 2023 році депутатка, прагнучи «прокачати» свій авторитет серед виборців і колег, пройшла військово-лікарську комісію та була визнана придатною до служби. Після цього її направили до навчального центру для проходження базової підготовки, присвоївши звання «солдат».

Втім, реального навчання вона не проходила. Як зауважують у ДБР, за допомогою знайомого заступника командира однієї з військових частин депутатка лише значилася у списках військовослужбовців. Її кілька разів водій привозив до навчального центру для формальностей, після чого вона займалася особистими справами.

Згодом жінка «служила» у частині того ж знайомого. В документах її призначали то оператором взводу розвідки безпілотників, то телефоністом, то членом комунікаційної групи штабу. Фактично ж — жодної служби не було, наголошують у Бюро.

Фіктивну військову історію викрили співробітники ДБР. Встановлено, що за час «служби» депутатка незаконно отримала понад 200 тисяч гривень, які витратила на особисті потреби.

Наразі їй повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:  в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 КК України).

Під підозрою опинився і начальник навчального центру – він підозрюються у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб а через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану(ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 та ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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ЗСУ військові депутат ДБР підозрюваний

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