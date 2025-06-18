Хуже, чем в Каракасе: Киев в топ-10 плохих городов для жизни

Из-за войны, нестабильность и постоянные угрозы Киев оказался среди худших городов мира для жизни по версии The Economist.

Фото: royaldesign.ua

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Киев попал в топ-10 наименее пригодных для жизни городов мира по версии журнала The Economist. В рейтинге, который включает 173 города, Киев занял 165-е место. Причинами ухудшения позиции стали последствия войны, влияющие на стабильность, инфраструктуру и общие условия жизни.

Всего в рейтинге оцениваются 173 города по пяти ключевым критериям: здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура и стабильность. Именно последний показатель — уровень стабильности — стал решающим для Киева: воздушные тревоги, ракетные удары и постоянные угрозы для жизни опустили город к одному из самых низких уровней в мире.

Рядом с Киевом в списке наименее пригодных для жизни городов оказались Каракас, Триполи, Дакка, Алжир, Лагос и Дамаск — города, которые на протяжении многих лет страдают от политической или вооружённой нестабильности.

Наиболее пригодные для жизни города:

Копенгаген

Вена

Цюрих

Мельбурн

Женева

Сидней

Осака

Окленд

Аделаида

Ванкувер

Наименее пригодные для жизни города:

Каракас

Киев

Порт-Морсби

Хараре

Лагос

Алжир

Карачи

Дакка

Триполи

Дамаск

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