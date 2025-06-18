Хуже, чем в Каракасе: Киев в топ-10 плохих городов для жизни

Киев попал в топ-10 наименее пригодных для жизни городов мира по версии журнала The Economist. В рейтинге, который включает 173 города, Киев занял 165-е место. Причинами ухудшения позиции стали последствия войны, влияющие на стабильность, инфраструктуру и общие условия жизни.
Всего в рейтинге оцениваются 173 города по пяти ключевым критериям: здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура и стабильность. Именно последний показатель — уровень стабильности — стал решающим для Киева: воздушные тревоги, ракетные удары и постоянные угрозы для жизни опустили город к одному из самых низких уровней в мире.
Рядом с Киевом в списке наименее пригодных для жизни городов оказались Каракас, Триполи, Дакка, Алжир, Лагос и Дамаск — города, которые на протяжении многих лет страдают от политической или вооружённой нестабильности.
Наиболее пригодные для жизни города:
Наименее пригодные для жизни города:
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