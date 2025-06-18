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Хуже, чем в Каракасе: Киев в топ-10 плохих городов для жизни

15:13, 18 июня 2025
Из-за войны, нестабильность и постоянные угрозы Киев оказался среди худших городов мира для жизни по версии The Economist.
Хуже, чем в Каракасе: Киев в топ-10 плохих городов для жизни
Фото: royaldesign.ua
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Киев попал в топ-10 наименее пригодных для жизни городов мира по версии журнала The Economist. В рейтинге, который включает 173 города, Киев занял 165-е место. Причинами ухудшения позиции стали последствия войны, влияющие на стабильность, инфраструктуру и общие условия жизни.

Всего в рейтинге оцениваются 173 города по пяти ключевым критериям: здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура и стабильность. Именно последний показатель — уровень стабильности — стал решающим для Киева: воздушные тревоги, ракетные удары и постоянные угрозы для жизни опустили город к одному из самых низких уровней в мире.

Рядом с Киевом в списке наименее пригодных для жизни городов оказались Каракас, Триполи, Дакка, Алжир, Лагос и Дамаск — города, которые на протяжении многих лет страдают от политической или вооружённой нестабильности.

Наиболее пригодные для жизни города:

  • Копенгаген
  • Вена
  • Цюрих
  • Мельбурн
  • Женева
  • Сидней
  • Осака
  • Окленд
  • Аделаида
  • Ванкувер

Наименее пригодные для жизни города:

  • Каракас
  • Киев
  • Порт-Морсби
  • Хараре
  • Лагос
  • Алжир
  • Карачи
  • Дакка
  • Триполи
  • Дамаск

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Киев война

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