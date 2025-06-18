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Верховная Рада одобрила реформу АРМА: независимый аудит, новые конкурсы и миллионы от ЕС

20:13, 18 июня 2025
Закон является частью евроинтеграционных обязательств и позволит Украине получить до 600 млн евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
Верховная Рада одобрила реформу АРМА: независимый аудит, новые конкурсы и миллионы от ЕС
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Как указывала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении евроинтеграционный законопроект №12374-д, который реформирует деятельность Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и связанных с ними преступлений (АРМА).

По словам инициатора документа — главы парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, ключевыми нововведениями являются внедрение независимого аудита АРМА, новая конкурсная процедура отбора руководителя агентства с участием международных экспертов, а также усовершенствование процессов управления арестованными активами.

Ожидается, что принятие закона позволит Украине получить до 600 млн евро помощи от Европейского союза в рамках программы Ukraine Facility.

«Цель реформы — кардинальное изменение неэффективной системы управления арестованными активами. Сейчас 80% активов, переданных АРМА по решению суда, не приносят государству дохода, а иногда продолжают приносить выгоду владельцам, являющимся фигурантами уголовных производств», — подчеркнула Радина.

В 2024 году АРМА принесла государству 2 млрд грн, из которых половина — благодаря управлению имуществом и бизнесом. В то же время, по данным Счетной палаты, государство потеряло не менее 850 млн грн из-за неэффективного управления.

Среди ключевых положений реформы:

  • обязательная передача активов в АРМА в четко установленные сроки;
    • установление дедлайнов для объявления конкурсов управляющих;
    • привлечение сертифицированных профессиональных управляющих с ответственностью за результаты работы.

«Хотя доходы от управления активами растут, АРМА не обеспечивает эффективного управления даже половиной активов», — резюмировала Радина.

Кроме того, как указывала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12374-д вводится новая статья 13-1. Этой статьей закрепляется, что зарплаты в АРМА должны «стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников».

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Верховная Рада Украины деньги ЕС АРМА

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