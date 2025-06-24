Практика судів
  1. У світі

У Британії школа витратила понад пів мільйона фунтів на суд директора з батьками — суд зобов’язав прозвітувати

19:37, 24 червня 2025
Заклад оплатив позов директора проти батьків, хоча раніше скаржився на нестачу коштів навіть для опалення.
У Британії школа витратила понад пів мільйона фунтів на суд директора з батьками — суд зобов’язав прозвітувати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британська школа Pensby High School, яка раніше скаржилася на брак коштів для опалення, повинна оприлюднити суму, яку витратила на юридичні послуги у справі про позов її директора на пів мільйона фунтів. Про це повідомляє The Law Gazette.

Суть справи

Кевін Фланаган, директор школи в містечку Віррал, подав позов до подружжя Кіт та Стефані Крітчлі, вимагаючи £20 тисяч (приблизно 1 млн грн) компенсації за нібито переслідування. Вартість усіх судових витрат, за прогнозами, могла скласти приблизно £545 тисяч (близько 26,5 млн грн).

Школа підтвердила, що саме вона профінансувала судові витрати, проте не уточнила, повністю чи частково. При цьому наголосила, що витрати покривалися за рахунок «власних надходжень», а не з державного бюджету.

У січні місцева влада Вірралу повідомила, що з рахунку школи юридичній фірмі Brabners було виплачено понад £210 тисяч (понад 10,2 млн грн).

Спроба дізнатися деталі

Журналіст Джеймс Гріффітс подав запит на отримання публічної інформації щодо повної суми витрат та джерел фінансування, однак керівництво школи відмовило. У відповідь на запит заявили, що це «може завдати шкоди репутації директора», а джерела коштів нібито недоступні.

Під час слухання в суді першої інстанції Гріффітс наполягав, що фінансування мало б бути детально розкрито юридичній фірмі в межах законодавства з боротьби з відмиванням коштів. Проте суддя Софі Баклі визнала, що школа не має окремого обліку джерел фінансування кожної витрати. Водночас вона заявила, що немає підстав сумніватися в дотриманні фірмою Brabners вимог законодавства.

Пріоритет — прозорість

Попри це, суд постановив, що школа повинна розкрити загальну суму витрат на суд. Рішення суду ґрунтувалося, зокрема, на листі школи від вересня 2022 року, в якому батьків попереджали про фінансові труднощі через ріст цін на електроенергію та газ. У листі зазначалося, що школа відкладає вмикання опалення і підтримуватиме температуру на рівні 19 градусів.

Суддя Баклі наголосила, що цей лист підтверджує необхідність прозорості щодо «суттєвих витрат, які не входять до звичного річного бюджету школи».

Юридична фірма Brabners заявила виданню, що її гонорари було сплачено з коштів благодійного трасту, який управляє школою, а не з її операційного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Великобританія школа Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

В рамках пакету законопроектів про Defence City передбачено звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість та від екологічного податку.

Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – комітет готується розглянути законопроект

Уряд не задоволений рішеннями судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

Генпрокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

Верховний Суд підтвердив обов’язок враховувати охоронні зони пам’ятки археології при наданні містобудівних умов та обмежень — справа про забудову біля Новоолександрівського кургану

Верховний Суд вказав, що орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація зобов`язані враховувати наявність об’єктів культурної спадщини під час надання містобудівних умов та обмежень незалежно від їх відображення у генеральному плані.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про заступницю Генпрокурора Вікторію Літвінову

Разом з тим, відповідний розділ нормативно-правових документів поки не містить наказу про її звільнення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду