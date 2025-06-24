У Британії школа витратила понад пів мільйона фунтів на суд директора з батьками — суд зобов’язав прозвітувати

Заклад оплатив позов директора проти батьків, хоча раніше скаржився на нестачу коштів навіть для опалення.

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Британська школа Pensby High School, яка раніше скаржилася на брак коштів для опалення, повинна оприлюднити суму, яку витратила на юридичні послуги у справі про позов її директора на пів мільйона фунтів. Про це повідомляє The Law Gazette.

Суть справи

Кевін Фланаган, директор школи в містечку Віррал, подав позов до подружжя Кіт та Стефані Крітчлі, вимагаючи £20 тисяч (приблизно 1 млн грн) компенсації за нібито переслідування. Вартість усіх судових витрат, за прогнозами, могла скласти приблизно £545 тисяч (близько 26,5 млн грн).

Школа підтвердила, що саме вона профінансувала судові витрати, проте не уточнила, повністю чи частково. При цьому наголосила, що витрати покривалися за рахунок «власних надходжень», а не з державного бюджету.

У січні місцева влада Вірралу повідомила, що з рахунку школи юридичній фірмі Brabners було виплачено понад £210 тисяч (понад 10,2 млн грн).

Спроба дізнатися деталі

Журналіст Джеймс Гріффітс подав запит на отримання публічної інформації щодо повної суми витрат та джерел фінансування, однак керівництво школи відмовило. У відповідь на запит заявили, що це «може завдати шкоди репутації директора», а джерела коштів нібито недоступні.

Під час слухання в суді першої інстанції Гріффітс наполягав, що фінансування мало б бути детально розкрито юридичній фірмі в межах законодавства з боротьби з відмиванням коштів. Проте суддя Софі Баклі визнала, що школа не має окремого обліку джерел фінансування кожної витрати. Водночас вона заявила, що немає підстав сумніватися в дотриманні фірмою Brabners вимог законодавства.

Пріоритет — прозорість

Попри це, суд постановив, що школа повинна розкрити загальну суму витрат на суд. Рішення суду ґрунтувалося, зокрема, на листі школи від вересня 2022 року, в якому батьків попереджали про фінансові труднощі через ріст цін на електроенергію та газ. У листі зазначалося, що школа відкладає вмикання опалення і підтримуватиме температуру на рівні 19 градусів.

Суддя Баклі наголосила, що цей лист підтверджує необхідність прозорості щодо «суттєвих витрат, які не входять до звичного річного бюджету школи».

Юридична фірма Brabners заявила виданню, що її гонорари було сплачено з коштів благодійного трасту, який управляє школою, а не з її операційного бюджету.

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