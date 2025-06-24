У Франції зафіксовано 145 нападів зі шприцами під час музичного фестивалю

Серед постраждалих від уколів у Франції є підлітки.

Фото: Paris-ua.com

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Під час щорічного фестивалю Fête de la Musique, який відбувся у Франції, 145 осіб повідомили поліції про напади із використанням шприців. Про це пише The Guardian.

Мільйони людей взяли участь у святкуваннях на вулицях французьких міст, зокрема в Парижі, де місцева влада зафіксувала рекордну кількість учасників. Поліція затримала 12 підозрюваних, а розслідування триває.

Перед фестивалем активістки попереджали про заклики в соціальних мережах до атак на жінок за допомогою шприців, хоча джерела цих повідомлень залишаються невідомими. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у Парижі зафіксовано 13 таких випадків, а загалом по країні — 145. Деяких постраждалих госпіталізували для токсикологічного аналізу, щоб з’ясувати, чи використовувалися наркотичні речовини, як у так званих «уколах для зґвалтування».

У Парижі розслідують три інциденти, серед постраждалих — 15-річна дівчина та 18-річний юнак, які повідомили про погіршення самопочуття після уколів. У місті Анґулем затримали чотирьох осіб, які, ймовірно, причетні до 50 атак. У Меці заарештували двох чоловіків, один із яких мав при собі шприц, а іншого впізнала жертва. Один із підозрюваних, 20-річний чоловік, раніше притягувався до відповідальності за насильство.

Подібні випадки зафіксовано також у містах Еврьо, Руан, Тур та інших. Аналогічні інциденти відбувалися під час Fête de la Musique 2022 року, коли, за даними Agence France-Presse, сліди від уколів виявляли переважно на руках, сідницях або спині, а нападників часто не вдавалося ідентифікувати.

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