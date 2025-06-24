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Банкрутство фізичних осіб: у Мінюсті пояснили важливі нюанси

19:01, 24 червня 2025
Що дає відкриття процедури неплатоспроможності — роз’яснення Мінюсту.
Банкрутство фізичних осіб: у Мінюсті пояснили важливі нюанси
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У складних життєвих обставинах українці можуть скористатися законною процедурою банкрутства, що дозволяє реструктурувати чи списати борги — цей механізм повноцінно діє відповідно до Кодексу з процедур банкрутства. Про це нагадує Міністерство юстиції.

Що дає відкриття процедури неплатоспроможності?

Цей складний, але важливий процес має як переваги, так і правові наслідки, про які варто знати.

Основні зміни після відкриття провадження про банкрутство. Усі вимоги кредиторів розглядаються виключно в рамках судового провадження згідно з Кодексом. Попередньо накладені арешти майна можуть бути зняті рішенням господарського суду, а нові обмеження застосовуються лише в межах цього провадження.

Припиняється нарахування штрафів, фінансових санкцій та відсотків за зобов'язаннями. Вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, а строки виконання всіх грошових зобов'язань вважаються такими, що настали. Будь-яке розпорядження майном здійснюється виключно в порядку, передбаченому Кодексом.

Головна перевага – звільнення від боргів.

Вимоги, які неможливо задовольнити через недостатність майна боржника, вважатимуться повністю погашеними.

Важливі наслідки після завершення процедури. Протягом п'яти років після визнання банкрутом неможливо повторно ініціювати таку процедуру, крім випадку повного погашення всіх боргів. Упродовж того ж періоду необхідно письмово повідомляти про факт неплатоспроможності при укладенні кредитних договорів, позик, поруки чи застави. Протягом трьох років особа не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію.

Процедура банкрутства фізичних осіб – це складний, але дієвий інструмент фінансової реабілітації для тих, хто опинився в критичному становищі. Вона хоч і надає можливість почати життя "з чистого аркуша", але вимагає відповідального підходу та розуміння всіх наслідків.

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мінюст

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