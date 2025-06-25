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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Ірпінського міського суду Київської області

16:01, 25 червня 2025
Комісія розгляне питання про відрядження суддів до суду на Київщині.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Ірпінського міського суду Київської області
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Ірпінського міського суду Київської області 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 23 липня о 10:00. у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити п’ятьох суддів до інших судів.

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суддя ВККС

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