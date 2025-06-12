ВККС рекомендує відрядити п’ятьох суддів до інших судів

ВККС внесла до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів.

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У середу, 11 червня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області Червонописького Вадима Сергійовича до Броварського міськрайонного суду Київської області.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Зарічного районного суду міста Суми строком на один рік трьох суддів Краснопільського районного суду Сумської області:

- Басової Віти Іванівни;

- Зері Юлії Олександрівни;

- Косар Алевтини Іванівни.

Також у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ внесено до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Тернівського міського суду Дніпропетровської області судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Хоменка Дмитра Євгеновича строком на один рік.

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