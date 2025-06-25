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На Київщині затримали американця-педофіла, який понад 30 років переховувався від правосуддя

12:13, 25 червня 2025
У США затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.
На Київщині затримали американця-педофіла, який понад 30 років переховувався від правосуддя
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У Київській області правоохоронці затримали 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

«Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині», - заявили в ОГП.

Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали його за місцем фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

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ОГП прокуратура Національна поліція США Україна

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