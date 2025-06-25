В Киевской области задержали американца-педофила, который более 30 лет скрывался от правосудия

В США задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства.

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В Киевской области правоохранители задержали 66-летнего гражданина США, который находился в международном розыске с 1992 года. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, в период с 1984 по 1991 годы совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. До вынесения приговора Верховным судом штата Аризона он покинул территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

«Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности анализу данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме в Киевской области», — заявили в ОГП.

После идентификации личности правоохранители провели обыск и задержали его по месту фактического проживания.

В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции. Согласно информации, предоставленной компетентными органами США, задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства.

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