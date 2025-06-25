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Депутаты предлагают исключить норму о недопустимости прекращения полномочий Кабмина в период действия военного положения

11:23, 25 июня 2025
Ранее возник определенный правовой спор относительно того, запрещает ли в настоящее время закон о правовом режиме военного положения уйти в отставку Денису Шмыгалю.
Депутаты предлагают исключить норму о недопустимости прекращения полномочий Кабмина в период действия военного положения
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Из закона о правовом режиме военного положения предлагается исключить норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения. Соответствующий законопроект 13407 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых Ярослав Железняк, Дмитрий Разумков, Ирина Геращенко, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин, Роман Костенко и другие.

Этот законопроект зарегистрирован на фоне информации об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и, соответственно, перезагрузке всего правительства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», статья 115 Конституции предусматривает, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. Та же статья Конституции предусматривает, что Кабмин, отставка которого принята парламентом, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.

В соответствии со статьями 13 и 15 закона о Кабмине, принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.

В то же время, статья 10 Закона «О правовом режиме военного положения» предусматривает, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Кабмина.

Впрочем, согласно статье 17 Закона о Кабмине, правительство, находящееся в отставке по основаниям, предусмотренным статьей 13 этого Закона (в частности, по основанию отставки премьер-министра), продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина. Все члены Кабмина, находящегося в отставке, освобождаются от своих должностей с момента начала работы вновь сформированного Кабмина.

Таким образом, возник определенный правовой спор относительно того, запрещает ли в настоящее время закон о правовом режиме военного положения уйти в отставку Денису Шмыгалю.

Вместе с тем, авторы законопроекта предлагают обязать правительство перед прекращением полномочий предоставить Верховной Раде отчеты о выполнении Программы деятельности Кабмина, о выполнении закона о Государственном бюджете на соответствующий год и о ходе выполнения общегосударственных программ.

Законопроект предусматривает и ряд других изменений:

  • процедура назначения на должность премьер-министра, формирования Кабмина устанавливается как Законом о Кабмине, так и Регламентом Верховной Рады;
  • регламентируется порядок внесения коалицией депутатских фракций предложения Президенту относительно кандидатуры премьер-министра, а также предложения относительно кандидатур в состав Кабмина, предусматривается необходимость указания в таком представлении результатов голосования каждого члена коалиции за внесенную кандидатуру, и скрепление его подписями;
  • кандидатов на должность премьер-министра и членов Кабмина предлагается обязать подавать мотивационные письма с изложением мотивов назначения на соответствующие должности и собственного видения будущей деятельности на этой должности;
  • перед голосованием за персональный состав Кабмина вместе с представлением кандидатур должен подаваться проект Программы деятельности Правительства и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины Украина военное положение

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