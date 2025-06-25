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В налоговой разъяснили, что будет с ЕСВ, если ФЛП прекращал и снова возобновлял деятельность

20:56, 25 июня 2025
При повторной регистрации предпринимательской деятельности единый взнос уплачивается до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос в размере не менее минимального страхового взноса в месяц.
В налоговой разъяснили, что будет с ЕСВ, если ФЛП прекращал и снова возобновлял деятельность
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Налоговая служба в Черкасской области разъясняет, какие последствия для ЕСВ при повторной регистрации ФЛП.

Отмечается, что плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются физические лица – предприниматели (ФЛП), в том числе те, которые выбрали упрощённую систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)).

Плательщик ЕСВ обязан, в частности, своевременно и в полном объёме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос, подавать отчётность, в том числе о основном месте работы работника, в контролирующий орган по основному месту учёта в порядке и сроки, определённые законодательством (п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»).

ФЛП утрачивает статус предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований записи о госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом (ч. 9 ст. 4 Закона от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»).

При госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП (кроме электронных резидентов (е-резидентов)) такое физическое лицо пользуется правами, выполняет обязанности и несёт ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, осуществлявшейся им как ФЛП (ч. 4 ст. 6 Закона №2464-VI).

Порядок постановки на учёт ФЛП предусмотрен разд. II Порядка учёта плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и Положением о реестре страхователей, утверждёнными приказом Минфина от 24.11.2014 №1162.

При повторной регистрации у плательщика единого взноса возникают обязанности согласно ч. 2 ст. 6 Закона №2464-VI.

Следовательно, говорят налоговики, при прекращении предпринимательской деятельности единый взнос уплачивается в течение 10 календарных дней, следующих за последним днём соответствующего предельного срока, предусмотренного для подачи отчётности, содержащей информацию о суммах начисленного ЕСВ за последний отчётный период:

физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, выбравших упрощённую систему налогообложения) (кроме электронных резидентов (е-резидентов)) – за период с дня окончания предыдущего отчётного периода до месяца включительно, в котором осуществлена госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности;

физическими лицами, выбравшими упрощённую систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)) – за период с дня окончания предыдущего отчётного периода до месяца включительно, в котором осуществлена госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности и/или осуществлён переход на уплату других налогов и сборов.

При повторной регистрации предпринимательской деятельности единый взнос уплачивается до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, в размере не менее минимального страхового взноса в месяц.

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