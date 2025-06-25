Нардепи пропонують виключити норму про неприпустимість припинення повноважень Кабміну у період дії воєнного стану

Раніше виник певний правовий спір стосовно того, чи забороняє наразі закон про правовий режим воєнного стану піти у відставку Денису Шмигалю.

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З закону про правовий режим воєнного стану пропонується виключити норму про неможливість припинення повноважень Кабміну під час воєнного стану.

Відповідний законопроект 13407 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких Ярослав Железняк, Дмитро Разумков, Ірина Геращенко, Наталія Піпа, Ярослав Юрчишин, Роман Костенко та інші.

Цей законопроект зареєстровано на фоні інформації про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і, відповідно, перезавантаження всього уряду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», стаття 115 Конституції передбачає, що відставка прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну. Та ж стаття Конституції передбачає, що Кабмін, відставку якого прийнято парламентом, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Відповідно до статей 13 та 15 закону про Кабмін прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну.

В той же час, стаття 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Кабміну.

Втім, відповідно до статті 17 Закону про Кабмін, уряд, який перебуває у відставці з підстав, передбачених статтею 13 цього Закону (зокрема з підстави відставки прем’єр-міністра), продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну. Усі члени Кабміну, який перебуває у відставці, звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим Кабміном.

Отже, виник певний правовий спір стосовно того, чи забороняє наразі закон про правовий режим воєнного стану піти у відставку Денису Шмигалю.

Разом з тим, автори законопроекту пропонують зобов’язати уряд перед припиненням повноважень надати Верховній Раді звіти про виконання Програми діяльності Кабміну, про виконання закону про Державний бюджет на відповідний рік та про хід виконання загальнодержавних програм.

Законопроект передбачає і низку інших змін:

процедура призначення на посаду прем’єр-міністра, формування Кабміну встановлюється як Законом про Кабмін, так і Регламентом Верховної Ради;

регламентується порядок внесення коаліцією депутатських фракції пропозиції Президенту щодо кандидатури прем'єр-міністра, а також пропозиції щодо кандидатур до складу Кабміну, передбачається необхідність зазначення в такому поданні результатів голосування кожного члена коаліції за внесену кандидатуру, та скріплення його підписами

кандидатів на посаду прем’єр-міністра та членів Кабміну пропонується зобов’язати подавати мотиваційні листи з викладенням мотивів призначення на відповідні посади, та власного бачення майбутньої діяльності на цій посаді

перед голосуванням за персональний склад Кабміну разом з поданням кандидатур має подаватись проект Програми діяльності Уряду тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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