Хороший парень, я встречусь сегодня с ним — Трамп подтвердил, что проведет встречу с Зеленским на саммите НАТО

Зеленский и Трамп проведут встречу на полях саммита НАТО 25 июня.

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В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы обсудим очевидное. Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину», - сказал Дональд Трамп в комментарии журналистам.

Встреча должна пройти после пленарного заседания лидеров НАТО.

Напомним, в нидерладском городе Гаага проходит саммит Североатлантического альянса.

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

Также перед этим Зеленский сообщал о планах встретиться с Дональдом Трампом.

«Я планирую. Честно говоря, я не знаю, что будет. Над этим трудятся наши команды. Да, есть планы встретиться», — говорил Зеленский.

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