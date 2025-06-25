Изменение правовой позиции ВС относительно полномочий прокурора не является основанием для возобновления такому истцу срока обращения в суд – Верховный Суд

Прокурор ссылался на изменение правоприменительной практики Верховного Суда в 2022–2023 годах как на причину пропуска срока, однако суды признали эти доводы недостаточными для возобновления срока обращения.

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Руководитель Коростышевской окружной прокуратуры Житомирской области в интересах государства в августе 2023 года обратился в суд с иском к Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых и Государственной службе геологии и недр о признании противоправными и отмене протокола Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 2018 года и специального разрешения на пользование недрами, выданного в 2019 году Обществу с ограниченной ответственностью.

Житомирский окружной административный суд определением от 5 августа 2024 года, оставленным без изменений постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 29 октября 2024 года, оставил исковое заявление без рассмотрения в связи с пропуском трехмесячного срока для обращения в суд, установленного статьей 122 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Прокурор ссылался на изменение правоприменительной практики Верховного Суда в 2022–2023 годах как на причину пропуска срока, однако суды признали эти доводы недостаточными для возобновления срока обращения.

Верховный Суд постановлением от 18 марта 2025 года оставил без изменений определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, отметив, что срок обращения в суд является обязательным для соблюдения всеми субъектами, независимо от их процессуального статуса, и является элементом правовой определенности.

Суд кассационной инстанции отметил, что уважительными причинами для возобновления срока могут считаться только объективно непреодолимые обстоятельства, которые сделали невозможным своевременное обращение в суд, а изменение правоприменительной практики не может оправдывать задержку в реализации права на судебную защиту в соответствии с правовой позицией, выраженной Верховным Судом в постановлении от 13 февраля 2025 года по делу № 240/24582/23.

Верховный Суд подчеркнул, что сроки обращения в суд обеспечивают правовую определенность, гарантируют равенство сторон и не могут быть возобновлены при отсутствии объективных, исключительных обстоятельств, которые делали невозможным своевременную подачу иска.

Возобновление срока в случае изменения правовых подходов Верховного Суда к правоприменению относительно полномочий прокурора на обращение в суд без специальных положений закона создало бы необоснованные привилегии для государства, что противоречит принципу правовой определенности, подрывает доверие к судебной системе и негативно влияет на инвестиционную привлекательность государства, поскольку юридическая непредсказуемость судебных решений уменьшает экономическую стабильность и прогнозируемость ведения бизнеса.

Постановление Верховного Суда от 18 марта 2025 года по делу № 240/22181/23 (административное производство № К/990/46485/24).

Автор: Наталя Мамченко

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