Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Изменение правовой позиции ВС относительно полномочий прокурора не является основанием для возобновления такому истцу срока обращения в суд – Верховный Суд

11:55, 25 июня 2025
Прокурор ссылался на изменение правоприменительной практики Верховного Суда в 2022–2023 годах как на причину пропуска срока, однако суды признали эти доводы недостаточными для возобновления срока обращения.
Изменение правовой позиции ВС относительно полномочий прокурора не является основанием для возобновления такому истцу срока обращения в суд – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Коростышевской окружной прокуратуры Житомирской области в интересах государства в августе 2023 года обратился в суд с иском к Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых и Государственной службе геологии и недр о признании противоправными и отмене протокола Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 2018 года и специального разрешения на пользование недрами, выданного в 2019 году Обществу с ограниченной ответственностью.

Житомирский окружной административный суд определением от 5 августа 2024 года, оставленным без изменений постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 29 октября 2024 года, оставил исковое заявление без рассмотрения в связи с пропуском трехмесячного срока для обращения в суд, установленного статьей 122 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Прокурор ссылался на изменение правоприменительной практики Верховного Суда в 2022–2023 годах как на причину пропуска срока, однако суды признали эти доводы недостаточными для возобновления срока обращения.

Верховный Суд постановлением от 18 марта 2025 года оставил без изменений определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, отметив, что срок обращения в суд является обязательным для соблюдения всеми субъектами, независимо от их процессуального статуса, и является элементом правовой определенности.

Суд кассационной инстанции отметил, что уважительными причинами для возобновления срока могут считаться только объективно непреодолимые обстоятельства, которые сделали невозможным своевременное обращение в суд, а изменение правоприменительной практики не может оправдывать задержку в реализации права на судебную защиту в соответствии с правовой позицией, выраженной Верховным Судом в постановлении от 13 февраля 2025 года по делу № 240/24582/23.

Верховный Суд подчеркнул, что сроки обращения в суд обеспечивают правовую определенность, гарантируют равенство сторон и не могут быть возобновлены при отсутствии объективных, исключительных обстоятельств, которые делали невозможным своевременную подачу иска.

Возобновление срока в случае изменения правовых подходов Верховного Суда к правоприменению относительно полномочий прокурора на обращение в суд без специальных положений закона создало бы необоснованные привилегии для государства, что противоречит принципу правовой определенности, подрывает доверие к судебной системе и негативно влияет на инвестиционную привлекательность государства, поскольку юридическая непредсказуемость судебных решений уменьшает экономическую стабильность и прогнозируемость ведения бизнеса.

Постановление Верховного Суда от 18 марта 2025 года по делу № 240/22181/23 (административное производство № К/990/46485/24).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.   

суд Верховный Суд прокуратура прокурор решение суда судебная практика КАС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор НАБУ Семен Кривонос инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики сотрудника НАБУ

Изменения будут внесены с целью четкого регулирования ответственности за действия, затрудняющие или блокирующие внутренние проверки.

Изменение правовой позиции ВС относительно полномочий прокурора не является основанием для возобновления такому истцу срока обращения в суд – Верховный Суд

Прокурор ссылался на изменение правоприменительной практики Верховного Суда в 2022–2023 годах как на причину пропуска срока, однако суды признали эти доводы недостаточными для возобновления срока обращения.

Депутаты предлагают исключить норму о недопустимости прекращения полномочий Кабмина в период действия военного положения

Ранее возник определенный правовой спор относительно того, запрещает ли в настоящее время закон о правовом режиме военного положения уйти в отставку Денису Шмыгалю.

Закрыть невозможно отказать: как неодновременное подписание и согласование постановления о приостановлении досудебного расследования повлияют на возможность его закрытия

Сторона защиты считает, что согласование прокурором постановления о приостановлении досудебного расследования позже, чем его вынес детектив, привело к истечению срока досудебного расследования, что является основанием для закрытия уголовного производства.

Даниил Гетманцев пообещал, что депутаты сделают так, чтобы законопроект о реестре банковских счетов не нарушал банковскую тайну

Сейчас этот законопроект предусматривает, что Налоговая служба имеет право в порядке спецдоступа или электронного взаимодействия предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, определенным органам и лицам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео