Удар США по Ирану положил конец войне — Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что удары США отбросили назад иранскую ядерную программу.

Фото: france24.com

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что удар США по Ирану положил конец войне в регионе, передает Sky news.

По его мнению, удары отбросили назад иранскую ядерную программу.

«Я думаю, на десятилетия. Я не думаю, что они когда-либо снова это сделают», - заявил Трамп.

При этом он считает, что у Ирана будут какие-то ракеты и системы обороны.

«Я думаю, с них хватит. Они только что прошли через ад. Последнее, чего они хотят — это обогащать. Когда смотришь на такой объект, его очень трудно восстановить», - сказал он и добавил, что «этот удар положил конец войне».

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