Дональд Трамп пообещал, что США будут с союзниками по НАТО «до конца»

Дональд Трамп подчеркнул важность плана по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты остаются приверженными принципу коллективной обороны в Североатлантическом альянсе, пишет The Guardian.

На вопрос о своей приверженности статье 5 Устава НАТО Трамп ответил: «Мы с ними до конца».

Также Трамп подчеркнул важность плана по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

«Я просил их поднять ставку до 5% в течение нескольких лет, и они подняли ее до 5% — это много по сравнению с 2%. И многие даже не платили 2%, так что я думаю, что это будет очень большой новостью», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что «с 5% европейцы и канадцы сравняют свои оборонные расходы с США».

«Так что дело не в том, что американские налогоплательщики платят больше; дело в том, что европейцы и канадцы платят больше», — заявил Трамп.

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