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В Запорізькому окружному адміністративному суді з нагоди днів адміністративної юстиції провели низку заходів

13:08, 25 червня 2025
Відзначення 20-тої річниці з моменту ухвалення КАСУ Запорізький ОАС розпочав з проведення брейн-рингу на правову тематику серед працівників апарату суду.
В Запорізькому окружному адміністративному суді з нагоди днів адміністративної юстиції провели низку заходів
Фото: adm.zp.court.gov.ua
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В Запорізькому окружному адміністративному суді розпочались дні адміністративної юстиції. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Цього року дні адміністративної юстиції були присвячені 20-й річниці з моменту ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України. Так, Законом України № 2747-IV від 6 липня 2005 року Верховною Радою України прийнято Кодекс адміністративного судочинства України, який став правовою гарантією захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина в Україні, а також правовою основою створення та початку діяльності адміністративних судів в Україні.  Таку визначну дату суд вирішив відзначити нетривіально та креативно, зокрема низку заходів вирішено розпочати проведенням брейн-рингу на правову тематику серед працівників апарату суду.

Незважаючи на напруженість у роботі, учасники команд відповідально поставилися до участі у брейн-рингу. Заздалегідь були підготовлені декорації, девізи та назви команд. У підсумку 23.06.2025 учасники команд «Залізом та вогнем» та «Веселі ЗОАСики» зустрілися у запеклій інтелектуальній боротьбі для визначення переможця.

Брейн-ринг розпочався зі вступного слова голови суду Олега Прудивуса. Він нагадав, що прийняття Кодексу адміністративного судочинства України є величезним успіхом для українського суспільства. Саме Кодекс адміністративного судочинства України став поштовхом до початку діяльності адміністративних судів і до розвитку системи адміністративної юстиції. І найголовніше, став тим інструментом, який сприяє захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина у нашій державі.  

Надихнувшись промовою очільника суду, учасники команд продемонстрували свої знання права, обізнаність та ерудованість у різних сферах життя, відповідаючи на загальні правові питання. Для капітанів команд було проведено окремий конкурс, де вони проявили свої логічні здібності. Приємним сюрпризом для всіх присутніх була музична хвилинка, покликана відновити атмосферу творчості і натхнення, під час якої свої здібності гри на акордеоні продемонстрував син помічниці судді Микита Глазков.

Інтелектуальна боротьба видалася запеклою і непередбаченою, незважаючи на гумор та позитивний настрій у залі. Проте, завжди є переможці та переможені, а тому перше місце за сукупністю балів посіла команда «Залізом та вогнем», але задоволення від гри отримали як учасники команд, так і їх вболівальники, а це майже всі працівники суду. 

Фото: adm.zp.court.gov.ua

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суд Запоріжжя

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