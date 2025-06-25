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Чоловік відмовився проходити ВЛК, оскільки хоче оформити догляд за хворою матір'ю та відбудовувати країну — що вирішив суд

14:48, 25 червня 2025
Чоловіка доставили до ТЦК для уточнення облікових даних та проходження ВЛК, але він відмовився.
Чоловік відмовився проходити ВЛК, оскільки хоче оформити догляд за хворою матір'ю та відбудовувати країну — що вирішив суд
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Машівський районний суд Полтавської області розглянув справу чоловіка, якого привезли до ТЦК для уточнення особистих даних, проте він відмовився проходити військово-лікарську комісію. Своє рішення пояснив тим, що планує оформити офіційний догляд за тяжкохворою матір’ю, а також прагне бути корисним державі, долучившись до її відбудови як фахівець у будівельній сфері.

Згідно з матеріалами справи № 948/460/25, уродженець села Машівка Полтавської області, який має середню спеціальну освіту, перебуває у шлюбі, виховує неповнолітнього сина та раніше не мав судимостей, є військовозобов’язаним.

16 березня в селі Розсошенці його зупинили співробітники ТЦК спільно з поліцією для перевірки документів. Оскільки документів при ньому не виявилось, чоловіка доставили до центру комплектування. Там йому вручили повістку і направлення на проходження ВЛК, але чоловік відмовився.

Він розповів, що  планує оформити опіку над тяжкохворою матір’ю та сприяти відновленню країни.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 337 КК України «ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів» та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень.

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