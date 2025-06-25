У МОН запрацювали інформаційні лінії для допомоги вступникам та їхнім батькам

Міністерство освіти запускає інформаційні лінії для абітурієнтів, де вони зможуть отримати відповіді на актуальні запитання щодо вступу.

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Міністерство освіти і науки України повідомляє про запуск спеціальних інформаційних ліній, які допоможуть абітурієнтам та їхнім батькам зорієнтуватися у вступній кампанії 2025 року.

На цих лініях можна отримати відповіді на найактуальніші запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти. Також можна повідомити про можливі порушення законодавства у сфері освіти.

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