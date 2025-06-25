Практика судів
  1. В Україні

У МОН запрацювали інформаційні лінії для допомоги вступникам та їхнім батькам

13:36, 25 червня 2025
Міністерство освіти запускає інформаційні лінії для абітурієнтів, де вони зможуть отримати відповіді на актуальні запитання щодо вступу.
У МОН запрацювали інформаційні лінії для допомоги вступникам та їхнім батькам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України повідомляє про запуск спеціальних інформаційних ліній, які допоможуть абітурієнтам та їхнім батькам зорієнтуватися у вступній кампанії 2025 року.

На цих лініях можна отримати відповіді на найактуальніші запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти. Також можна повідомити про можливі порушення законодавства у сфері освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МОН України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про звільнення від низки податків підприємств-резидентів Defence City до 2036 року

Реєстр таких підприємств, яких звільнять від низки податків до 2036 року, буде вести Міністерство оборони

Директор НАБУ Семен Кривонос ініціює внесення змін до Кодексу професійної етики працівника НАБУ

Зміни будуть внесені з метою чіткого регулювання відповідальності за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.

Зміна правової позиції ВС щодо повноважень прокурора не є підставою для поновлення такому позивачу строку звернення до суду – Верховний Суд

Прокурор посилався на зміну правозастосовної практики Верховного Суду у 2022–2023 роках як на причину пропуску строку, однак суди визнали ці доводи недостатніми для поновлення строку звернення.

Нардепи пропонують виключити норму про неприпустимість припинення повноважень Кабміну у період дії воєнного стану

Раніше виник певний правовий спір стосовно того, чи забороняє наразі закон про правовий режим воєнного стану піти у відставку Денису Шмигалю.

Закрити неможливо відмовити: як неодночасне підписання та погодження постанови про зупинення досудового розслідування вплинуть на можливість його закриття

Сторона захисту вважає, що погодження прокурором постанови про зупинення досудового розслідування пізніше, ніж її виніс детектив, мало наслідком сплив строку досудового розслідування, що є підставою для закриття кримінального провадження.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео