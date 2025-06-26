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Київ закликає власників підземних паркінгів відкривати їх для містян як укриття

07:18, 26 червня 2025
Власників приватних підземних паркінгів закликають подавати заявки на включення цих приміщень до фонду захисних споруд.
Київ закликає власників підземних паркінгів відкривати їх для містян як укриття
Фото: tvoemisto
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Київська міська державна адміністрація продовжує роботу над збільшенням кількості захисних споруд у столиці. Департамент муніципальної безпеки звернувся до власників приватних підземних паркінгів та інших приміщень, придатних для використання як укриття, із закликом подавати заявки на включення їх до фонду захисних споруд. Про це повідомили в КМДА.

За його словами, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підземні паркінги, як і переходи чи заглиблені станції метро, належать до споруд подвійного призначення. Наразі в Києві зареєстровано 461 підземну стоянку, більшість із яких уже перевірено та внесено до карти укриттів міста. «В умовах масованих ворожих атак маємо використовувати всі споруди й приміщення, які можуть слугувати укриттями. Власнику або балансоутримувачу необхідно подати заявку до районної у місті Києві державної адміністрації. Потім фахівці перевіряють технічний стан приміщень, рівень безпеки й облаштування, після чого приймає рішення», – зазначив директор департаменту Роман Ткачук.

Для включення паркінгу до фонду захисних споруд власник або балансоутримувач має подати заявку до районної адміністрації. Після цього фахівці перевіряють технічний стан, рівень безпеки та облаштування приміщення, а потім ухвалюють рішення про його використання як укриття.

Ткачук підкреслив, що без згоди власника місто не може самостійно додати приватний паркінг до переліку захисних споруд. Якщо стоянка не внесена до офіційного списку, власник не зобов’язаний надавати доступ до неї під час тривог. Натомість офіційно зареєстровані укриття, позначені на міській мапі, повинні бути доступними для всіх, і відмова в наданні захисту є порушенням.

КМДА закликає власників співпрацювати, щоб забезпечити безпеку киян в умовах воєнного часу.

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Київ укриття

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