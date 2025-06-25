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Потерпілий має довести зв’язок між ДТП і лікуванням для отримання страхового відшкодування — постанова ККС ВС

13:54, 25 червня 2025
Для отримання страхового відшкодування потерпіла особа має надати не тільки платіжні документи, що засвідчують купівлю лікарських засобів чи інші витрати, а й документи, що підтверджують необхідність їх придбання.
Потерпілий має довести зв’язок між ДТП і лікуванням для отримання страхового відшкодування — постанова ККС ВС
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Для отримання страхового відшкодування за результатами розгляду кримінального провадження щодо порушення правил дорожнього руху потерпілий має довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між ДТП і своїм лікуванням. Таке рішення прийняв ККС ВС у справі від 28 травня 2025 року № 201/8212/18 (провадження № 51-678км25).

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили за  ч. 1 ст. 286 КК України водія, який, керуючи технічно справним автомобілем, здійснив наїзд на огорожу, у результаті чого його пасажирка  (потерпіла) отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Місцевий суд частково задовольнив позовні вимоги потерпілої та стягнув із цивільного відповідача Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) на користь потерпілої 72 119,72 грн відшкодування витрат на її лікування. У касаційній скарзі представник МТСБУ стверджує, що потерпіла не надала жодного підтверджуючого документа про проходження нею лікування, а з наданих чеків неможливо встановити зв’язок між понесеними витратами та ДТП.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині стягнення з МТСБУ на користь потерпілої витрат на лікування і призначив новий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства. На обґрунтування такого рішення Верховний Суд вказав, що в п. 24.1 ст. 24 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» передбачено, що у зв’язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, пов’язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого в закладах охорони здоров’я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів. Отже, для отримання страхового відшкодування потерпіла особа має надати не тільки платіжні документи, що засвідчують купівлю лікарських засобів чи інші витрати, а й документи, що підтверджують необхідність їх придбання (витяг з історії хвороби, рецепти на ліки тощо), тобто довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між ДТП та лікуванням.

Натомість місцевий суд своє рішення обґрунтував лише тим, що понесені потерпілою витрати підтверджуються квитанціями про оплату лікування, медичною картою стаціонарного хворого, а також іншими доказами заподіяної шкоди. Однак таке узагальнене посилання суду без наведення доказів, які підтверджують витрати в конкретно визначених розмірах, не може вважатися достатнім для встановлення розміру матеріальної шкоди, що підлягає стягненню з цивільного відповідача МТСБУ в рахунок відшкодування витрат, понесених на лікування потерпілої внаслідок ДТП.

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