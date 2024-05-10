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Попри кризу місць у в’язницях, не всіх засуджених мобілізують, – Денис Малюська

11:00, 10 травня 2024
За словами Дениса Малюськи, деякі ув’язнені можуть змінитися під впливом років і умов.
Попри кризу місць у в’язницях, не всіх засуджених мобілізують, – Денис Малюська
Джерело фото: РБК
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Україна стикається з проблемою переповнених установ виконання покарань, зокрема, слідчих ізоляторів, де практично вже немає вільних місць, навіть у великих містах. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у інтерв’ю ВВС.

Міністр зазначив, що із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених, оскільки українські установи вже давно переповнені. Він підкреслив, що кількість осіб, які можуть бути мобілізовані, залежатиме від конкретних сценаріїв.

Як і раніше, Малюська заявив, що в установах виконання покарань, зокрема, слідчих ізоляторах вільних місць давно немає практично ніде, навіть у великих містах.

«Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу», - заявив Малюська.

Також міністр висловив думку про особливості деяких засуджених, зазначивши, що певні категорії злочинців можна залишити в установах виконання покарань. Однак, він відзначив, що особи, які вчинили важкі злочини у молодому віці, можуть змінитися під впливом років і умов ув'язнення.

«Ви теж екстремуми взяли – маніяки чи серійні вбивці. Таких можна і залишити в місцях покарання. Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад – якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче, якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно – це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці – зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог», – сказав Малюська.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби.

Нагадаємо, за словами очільниці політичної партії «Слуга Народу» Олени Шуляк, стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі під час добровільної мобілізації засуджених.

За словами Шуляк, закон про мобілізацію засуджених дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі людей.

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