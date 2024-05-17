Тарифы на свет возрастут уже 1 июня: сколько может стоить киловатт

В настоящее время в Кабмине идут активные обсуждения повышения тарифов на электроэнергию для населения.

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Тариф на электроэнергию для населения, вероятно, вырастет уже в 1 июня. В настоящее время в Кабмине идут активные обсуждения этого вопроса. Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в интервью «Телеграфу».

Нардеп рассказал, что в настоящее время в Правительстве идут активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

«В январе я прогнозировал, что стоимость электричества для населения в этом году вырастет вдвое», - подчеркнул он.

По его январскому прогнозу, цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше 6 гривен.

Также Нагорняк отметил, что в ближайшие дни ситуация с выключением электроэнергии должна улучшиться, но не в вечерние пики. Даже импорт электричества пока не перекрывает недостаток. Глобально стоит большая задача по восстановлению собственной генерации.

«Сейчас идут переговоры с западными финансовыми институтами по кредитам на восстановление генерации. Очевидно, это не скорый процесс. И, скажем откровенно, кроме денег на возобновление энергообъектов нужно много времени», — объясняет Нагорняк.

В то же время, председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также подтвердил информацию, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут уже в следующем месяце.

По его словам, Минэнерго уже давно готовило пакет документов по увеличению тарифов.

«С 1 июня тарифы вырастут для населения. Минэнерго уже давно готовило этот пакет документов», - сказал он.

Однако пока не утверждено, каким будет тариф.

«Ориентировочно тариф будет 3,5–4 грн. Минэнерго для себя еще окончательно не решило. Впрочем, если вы установите себе двухзонный счетчик электроэнергии, то вторая зона – это ночной тариф, и вы будете платить 50% от нового тарифа», - отметил Попенко.

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