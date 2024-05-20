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Тарифы повысят не только для населения: какими будут предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня

18:13, 20 мая 2024
Новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса начнут действовать с начала лета.
Тарифы повысят не только для населения: какими будут предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня
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С 1 июня для бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 20 мая.

Новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса начнут действовать с начала лета.

На рынке в сутки вперед:

  • с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-час (сейчас 3000 грн/МВт-час)
  • с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-час (сейчас с 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт-час)
  • с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-час (сейчас – 7500 грн/МВт-час)

Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.

На балансирующем рынке:

  • с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-час (сейчас 4000 грн/МВт-час)
  • с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – цена остается 8250 грн/МВт-час
  • с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час)
  • с 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-час (сейчас 4000 грн/МВт-час)

Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт-час.

Ранее стало известно, что тарифы на свет для населения возрастут, вероятно, уже 1 июня. В настоящее время в Кабмине идут активные обсуждения этого вопроса.

По прогнозам, цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр.

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