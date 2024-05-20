Тарифы повысят не только для населения: какими будут предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня

С 1 июня для бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 20 мая.
Новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса начнут действовать с начала лета.
На рынке в сутки вперед:
Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.
На балансирующем рынке:
Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт-час.
Ранее стало известно, что тарифы на свет для населения возрастут, вероятно, уже 1 июня. В настоящее время в Кабмине идут активные обсуждения этого вопроса.
По прогнозам, цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр.
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