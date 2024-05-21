Что признается исполнением налоговой обязанности: напоминание ГНС

Выполнением налоговой обязанности признается уплата плательщиком в полном объеме соответствующих сумм налоговых обязательств в установленный срок.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области напомнила, что признается исполнением налоговой обязанности.

Так, согласно ст. 15 НКУ плательщиками налога признаются физические лица (резиденты и нерезиденты Украины), юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины) и их обособленные подразделения, имеющие, получающие (передающие) объекты налогообложения или осуществляющие деятельность (операции), являющиеся объектом налогообложения и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов. Каждый из налогоплательщиков может быть налогоплательщиком по одному или нескольким налогам и сборам.

Согласно ст. 16 НКУ налогоплательщик обязан, в частности:

стать на учет в контролирующих органах в порядке, установленном законодательством Украины;

вести в установленном порядке учет доходов и расходов, составлять отчетность, касающуюся исчисления и уплаты налогов и сборов;

платить налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных НКУ и законами по таможенному делу;

представлять контролирующим органам информацию в порядке, в сроки и объемах, установленных налоговым законодательством;

выполнять законные требования контролирующих органов по устранению выявленных нарушений законов по вопросам налогообложения и таможенного дела и подписывать акты (справки) о проведении проверки.

Согласно ст. 22 НКУ объектом налогообложения могут быть имущество, товары, доход (прибыль) или его часть, обороты по реализации товаров (работ, услуг), операции по поставке товаров (работ, услуг) и другие объекты, определенные налоговым законодательством, наличием которых налоговое законодательство связывает возникновение у плательщика налогового долга.

База налогообложения – это физическое, стоимостное или иное характерное выражение объекта налогообложения, к которому применяется налоговая ставка и используется для определения размера налогового обязательства.

Согласно ст. 36 НКУ налоговой обязанностью признается обязанность плательщика налога исчислить, задекларировать и/или уплатить сумму налога и сбора в порядке и сроки, определенные НКУ, законами по таможенному делу.

Налоговая обязанность возникает у плательщика по каждому налогу и сбору.

Выполнение налоговой обязанности может производиться налогоплательщиком самостоятельно или с помощью своего представителя или налогового агента.

Налоговая обязанность является безусловной и первоочередной по отношению к другим неналоговым обязанностям налогоплательщика, кроме случаев, предусмотренных законом.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговой обязанности несет налогоплательщик, кроме случаев, определенных НКУ или законами по вопросам таможенного дела.

Согласно ст. 37 НКУ основания для возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности, порядок и условия его исполнения устанавливаются НКУ или законами по вопросам таможенного дела.

Налоговая обязанность возникает у налогоплательщика с момента наступления обстоятельств, с которыми НКУ и законы по вопросам таможенного дела увязывает уплату им налога.

Основаниями для прекращения налоговой обязанности, кроме ее исполнения, являются:

ликвидация юридического лица;

смерть физического лица, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим;

потеря лицом признаков плательщика налога, определенных НКУ;

отмена налоговой обязанности предусмотренным законодательством способом.

Согласно ст. 38 НКУ исполнением налоговой обязанности признается уплата в полном объеме плательщиком соответствующих сумм налоговых обязательств в установленный налоговым законодательством срок.

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