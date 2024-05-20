В Черкасской области мужчина ударил адвоката после судебного заседания

Мужчина ударил адвоката, представлявшего интересы истца.

В Черкасской области прокуроры сообщили о подозрении жителю Уманского района по факту умышленного причинения защитнику легких телесных повреждений в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 53-летний мужчина, находясь возле помещения суда, после судебного заседания по гражданскому делу ударил адвоката, представлявшего интересы истца, головой в лицо. В результате таких действий защитник получил легкие телесные повреждения.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.