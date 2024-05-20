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На Черкащині чоловік вдарив адвоката після судового засідання

17:55, 20 травня 2024
Чоловік вдарив адвоката, який представляв інтереси позивача.
На Черкащині чоловік вдарив адвоката після судового засідання
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На Черкащині прокурори повідомили про підозру жителю Уманського району за фактом умисного заподіяння захиснику легких тілесних ушкоджень у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 53-річний чоловік, перебуваючи біля приміщенні суду, після судового засідання у цивільній справі вдарив адвоката, який представляв інтереси позивача, головою в обличчя. В результаті таких дій захисник отримав легкі тілесні ушкодження.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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