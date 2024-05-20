На Черкащині чоловік вдарив адвоката після судового засідання

Чоловік вдарив адвоката, який представляв інтереси позивача.

На Черкащині прокурори повідомили про підозру жителю Уманського району за фактом умисного заподіяння захиснику легких тілесних ушкоджень у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 53-річний чоловік, перебуваючи біля приміщенні суду, після судового засідання у цивільній справі вдарив адвоката, який представляв інтереси позивача, головою в обличчя. В результаті таких дій захисник отримав легкі тілесні ушкодження.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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