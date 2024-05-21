Верховная Рада установила новые уровни ренты на радиочастоты

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс по рентной плате за пользование радиочастотным спектром прошел второе чтение в Раде.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10423 о внесении изменений в Налоговый кодекс по рентной плате за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Законопроектом, в частности, предусматривается:

индексация рентной платы на 17% Отмечается, что это существенно не повлияет на услуги мобильных операторов;

применение понижающих коэффициентов до 1 сентября 2024;

отмена повышающих коэффициентов с момента прекращения или отмена военного положения;

дополнение плательщиков рентной платы субъектами хозяйствования, которым предоставлено право пользоваться радиочастотным ресурсом Украины на основании лицензии на пользование радиочастотным спектром и выписки из реестра присвоений радиочастот общих пользователей;

срок шесть месяцев, за которым контролирующие органы предоставляют соответствующим органам информацию о неуплате или уплате не в полном объеме рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, заменить сроком на три месяца.

По словам депутата, принятие этого закона позволит получить более 500 млн грн в бюджет, упростит администрирование контролирующими органами этого налога, обеспечит одинаковый подход ко всем плательщикам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

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