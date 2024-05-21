Верховна Рада встановила нові рівні ренти на радіочастоти

Законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром пройшов друге читання у Раді.

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект №10423 про внесення змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України. Про це повідомив Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Законопроектом, зокрема, передбачається:

індексація рентної плати на 17%. Зазначається, що це не вплине істотно на послуги мобільних операторів;

застосування понижувальних коефіцієнтів до 1 вересня 2024 року;

скасування підвищувальних коефіцієнтів із моменту припинення чи скасування воєнного стану;

доповнення платників рентної плати суб’єктами господарювання, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром та витягу з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;

строк шість місяців, за яким контролюючі органи надають відповідним органам інформацію про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, замінити строком три місяці.

За словами депутата, прийняття цього закону надасть можливість отримати понад 500 млн грн до бюджету, спростить адміністрування контролюючими органами цього податку, забезпечить однаковий підхід до всіх платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

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