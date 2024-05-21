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На Київщині поліція оштрафувала жінку, яка перейшла дорогу на червоний сигнал світлофора

23:12, 21 травня 2024
Патрульні зупинили жінку, провели профілактичну бесіду та винесли на неї постанову.
На Київщині поліція оштрафувала жінку, яка перейшла дорогу на червоний сигнал світлофора
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У Київській області патрульні поліцейські винесли постанову жінці, яка проігнорувала сигнал світлофора та перейшла дорогу.

Як повідомили у поліції, нещодавно під час патрулювання інспектори помітили жінку, яка переходила проїзну частину на червоне світло світлофора. На відео видно, як вона переходить дорогу, хоча у водіїв транспортних засобів горить зелене світло, що означає, що рух дозволено автомобілям.

Відтак, патрульні зупинили жінку, провели профілактичну бесіду та винесли на неї постанову за ч. 1 ст. 127 (Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху) КУпАП.

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