У Києві підпалили вхідні двері до квартири на дев’ятому поверсі

Дві шини спочатку облили легкозаймистою речовиною, а потім підпалили.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі дверей до квартири. Як сказано у повідомленні поліції, на спецлінію звернулися мешканці одного зі столичних будинків у Святошинському районі та поінформували, що невідомий чоловік скоїв підпал вхідних дверей до квартири на дев’ятому поверсі.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний уродженець Київщини.

«Чоловік приїхав до будинку з двома автомобільними шинами, зайшов у під’їзд та, переконавшись в тому, що поруч немає людей, облив їх легкозаймистою речовиною та підпалив», - пишуть у поліції.

Правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його у порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу України. У ході слідчих дій було вилучено речові докази вчинення злочину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Мотив скоєного з’ясовуватимуть правоохоронці у межах слідства.

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