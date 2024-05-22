В Киеве подожгли входную дверь в квартиру на девятом этаже

Две шины сначала облили легковоспламеняющимся веществом, а затем подожгли.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге двери в квартиру. Как говорится в сообщении полиции, на спецлинию обратились жители одного из столичных домов в Святошинском районе и проинформировали, что неизвестный мужчина совершил поджог входной двери в квартиру на девятом этаже.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 38-летний уроженец Киевщины.

«Мужчина приехал в дом с двумя автомобильными шинами, зашел в подъезд и, убедившись в том, что рядом нет людей, облил их легковоспламеняющимся веществом и поджег», - пишут в полиции.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в порядке 208 статьи Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства совершения преступления.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Мотив содеянного будут выяснять правоохранители в рамках следствия.

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