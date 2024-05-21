Верховная Рада увеличила страховые суммы ответственности владельцев авто и расширила применение европротокола

Верховная Рада 21 мая приняла закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств №8300. В целом Закон обеспечивает систему обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев авто более справедливой и эффективной. Кроме того, закон и приближает систему ОСГПО к европейским стандартам.
Отметим, что финальный текст закона отсутствует, а сравнительная таблица ко второму чтению насчитывает около 400 страниц.
Как отмечают в парламенте, главные положения Закона предусматривают:
Закон также приводит нормы украинского законодательства в соответствие с действующими положениями Директивы 2009/103/ЕС. независимо от количества потерпевших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц.
Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев пояснил, что действующий Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» вступил в силу почти 20 лет назад и устарел. Именно поэтому новым законопроектом предлагается:
(Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 000 грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших – 160 000 грн. на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн. одно страховое событие).
В течение двух лет после введения Закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших - до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.
Автор: Наталья Мамченко
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