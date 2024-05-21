В Тернополе 65-летняя женщина закопала живых щенков в лесополосе

За жестокое обращение с животными женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник фото: tp.npu.gov.ua

Тернопольские правоохранители задержали женщину, которая жестоко обращалась с животными, закопав живых щенков в лесополосе. За это преступление 65-летней жительнице Тернополя грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Информация о жестоком обращении с животными появилась в одной из социальных сетей, где был опубликован пост о найденных закопанных щенках в лесополосе недалеко от пляжа «Цыганка» в Тернополе. Всего там нашли семь собак, из которых удалось спасти только двух.

На место происшествия выехали сотрудники Тернопольского районного управления полиции для документирования случая. После обследования территории и опроса свидетелей, участковые офицеры установили лицо, причастное к преступлению. Оказалось, что это 65-летняя женщина, чья собака недавно родила десять щенков. Трех животных она оставила себе, а остальных закопала в лесополосе.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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