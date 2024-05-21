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У Тернополі 65-річна жінка закопала живих цуценят у лісосмузі

23:30, 21 травня 2024
За жорстоке поводження з тваринами жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Тернополі 65-річна жінка закопала живих цуценят у лісосмузі
Джерело фото: tp.npu.gov.ua
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Тернопільські правоохоронці затримали жінку, яка жорстоко поводилася з тваринами, закопавши живих цуценят у лісосмузі. За цей злочин 65-річній жительці Тернополя загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Інформація про жорстоке поводження з тваринами з’явилася в одній із соціальних мереж, де було опубліковано пост про знайдених закопаних цуценят у лісосмузі неподалік пляжу «Циганка» у Тернополі. Загалом там знайшли сім собак, з яких вдалося врятувати лише двох.

На місце події виїхали співробітники Тернопільського районного управління поліції для документування випадку. Після обстеження території та опитування свідків, дільничні офіцери встановили особу, причетну до злочину. Виявилося, що це 65-річна жінка, чий собака нещодавно народив десять цуценят. Трьох тварин вона залишила собі, а решту закопала в лісосмузі.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини. Наразі триває досудове розслідування.

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