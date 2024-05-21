На Киевщине полиция оштрафовала женщину, которая перешла дорогу на красный сигнал светофора

Патрульные остановили женщину, провели профилактическую беседу и вынесли на нее постановление.

В Киевской области патрульные полицейские вынесли постановление женщине, которая проигнорировала сигнал светофора и перешла дорогу.

Как сообщили в полиции, недавно во время патрулирования инспекторы заметили женщину, переходившую проезжую часть на красный свет светофора. На видео видно, как она переходит дорогу, хотя у водителей транспортных средств горит зеленый свет, что означает, что движение разрешено автомобилям.

Следовательно, патрульные остановили женщину, провели профилактическую беседу и вынесли на нее постановление по ч. 1 ст. 127 (Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения) КУоАП.

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