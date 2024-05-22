Депутатам можуть заборонити порушувати гендерну рівність і розмовляти по мобільному на комітетах – Верховна Рада повернулася до проекту про депутатську етику

Депутати ухвалять закон про гендерну рівність і протидію сексизму у Верховній Раді, який передбачає розподіл посад за депутатами різної статі.

У Верховній Раді вирішили повернутися до розгляду законопроекту 5005, який був внесений ще у лютому 2021 року. Він передбачає певні правила етики для народних депутатів, а також спрямований на забезпечення гендерної рівності і протидію сексизму.

Зокрема, пропонується встановити, що перший заступник і заступник спікера повинні бути представниками різних статей. Нагадаємо, що зараз так і є.

Також автори пропонують, аби список для обрання голів комітетів, а також перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів формувався із врахуванням забезпечення представництва жінок і чоловіків та відповідав принципу рівних прав та можливостей.

«Не менше як третина посад голів комітетів, а також третина посад перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів повинні бути зайняті представниками кожної статі. Перший заступник голови або секретар комітету повинні бути протилежної до голови комітету статі. Не допускається формування персонального складу комітету лише із народних депутатів однієї статі» - йдеться у законопроекті.

Також до всіх законопроектів повинні будуть додавати оцінку ґендерного впливу.

А офіційні делегації Верховної Ради формуватимуться з урахуванням «необхідності забезпечення участі жінок і чоловіків у їх складі».

Законопроектом дається визначення сексизму. Це небажана для особи та/або групи осіб певної статі поведінка, метою або наслідком якої є приниження людської гідності за статевою ознакою або створення стосовно такої особи чи групи осіб, з огляду на їх статеву приналежність, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери (середовища).

Судячи із зареєстрованої у Верховній Раді постанові про прийняття цього законопроекту за основу, його планують розглянути найближчим часом.

Серед іншого, у законі про Регламент Верховної Ради пропонується конкретизувати, що на пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, у тому числі вживати образливі висловлювання метою або наслідком яких є приниження людської гідності за ознаками раси, національності, релігійних переконань, інвалідності, статі або іншими ознаками, закликати до незаконних дій.

Нагадаємо, що наразі якщо народний депутат, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, або не менше десяти народних депутатів вважають, що конфлікт не вичерпано, вони подають заяву до комітету регламенту. Верховна Рада може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до 5 пленарних засідань).

При цьому пропонується додати норму, за якою таке рішення не позбавляє народного депутата та інших осіб, на адресу яких були виголошені образливі слова, у тому числі вжиті образливі висловлювання метою або наслідком яких є приниження людської гідності, права на звернення за захистом своїх порушених прав у порядку, передбаченому Законом «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Крім того, автори пропонують встановити, що народні депутати та особи, присутні на засіданні комітету, не повинні перешкоджати викладенню або сприйняттю виступів (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, у тому числі вживати образливі висловлювання метою або наслідком яких є приниження людської гідності за ознаками раси, національності, релігійних переконань, інвалідності, статі або іншими ознаками, закликати до незаконних дій.

У разі порушення народними депутатами або особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання комітету за рішенням комітету такі народні депутати або особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання комітету.

Чому до даного законопроекту вирішили повернутися саме зараз, через 3 роки після внесення, поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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