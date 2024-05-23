В Винницкой области наказали мужчину, который насиловал малолетнюю падчерицу

39-летний отчим совершал насилие почти год.

В Винницкой области мужчина признан виновным в изнасиловании ребенок и наказан 12 годами заключения. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как стало известно, 39-летний житель Тульчинского района неоднократно насиловал свою малолетнюю падчерицу. Отчим совершал насилие с сентября 2021 года по июль 2022 года.

В ходе досудебного расследования потерпевшего допрашивали с участием психолога и в условиях, дружественных с ребенком. Следственные действия проводились в созданном Центре защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия (модель Барнахус).

До вынесения приговора мужчина находился под стражей.

Ранее мы писали, что на Хмельнитчине мужчина, изнасиловавший 13-летнюю девочку, получил наказание.

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