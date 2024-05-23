Какие действия военнообязанных при общении с полицейскими влекут уголовную ответственность: ответ Нацполиции

Иван Выговский об общении полицейского с военнообязанными: За злостное неповиновение – административная и даже уголовная ответственность.

Председатель Нацполиции Иван Выговский объяснил, какие обстоятельства и действия военнообязанных при общении с работниками полиции и ТЦК и СП влекут административную и уголовную ответственность. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, в случае неисполнения обязанности явиться по вызову ТЦК и СП для военнообязанного предусмотрена административная ответственность.

«В то же время за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период), на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) Уголовного кодекса Украины», - сообщил Выговский.

Еще он добавил, если военнообязанный совершит злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, то он будет привлечен к административной ответственности по статье 185 КУоАП.

«А в случае оказания сопротивления полицейскому или причинения ему телесных повреждений такое лицо будет нести уголовную ответственность по статье 342 или 345 Уголовного кодекса Украины», - добавил глава Нацполиции.

Ранее глава Нацполиции объяснил, могут ли полицейские вместе с ТЦК вручать повестки.

Добавим, представители ТЦК при проверке документов обязаны предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки.

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