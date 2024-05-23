Военнослужащие могут вносить завещания по поводу использования своих репродуктивных клеток в случае смерти

Законопроект, принятый Радой, регулирует сохранение репродуктивных клеток, ставя точку в долгой дискуссии и законодательном процессе.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада исправила норму для обеспечения права погибших военных на посмертное отцовство.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк отметил, что военнослужащие теперь имеют право вносить завещания по использованию своих репродуктивных клеток в случае смерти.

Законопроект 10448 регулирует сохранение репродуктивных клеток, ставя точку в длительной дискуссии и законодательном процессе.

Обновление закона дает четкую правовую основу для сохранения репродуктивных клеток в медицинских учреждениях.

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