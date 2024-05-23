Росіяни прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують русло: у Естонії чекають пояснень

Естонія чекає пояснень щодо дій російських прикордонників, які прибрали буї, що маркують судноплавне русло.

У ніч на четвер, 23 травня, прикордонники рф прибрали кілька десятків буїв, розташованих в естонській частині Нарви, які маркують судноплавне русло річки, передає ERR.

Зазначається, що Естонія щорічно встановлює ці буї перед початком літа, іноді зі змінами – оскільки глибина річки у тій чи іншій зоні з часом змінюється. Цьогоріч їх почали встановлювати 13 травня.

За словами керівника регіонального бюро прикордонної охорони Еріка Пургеля, до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Естонія та росія встановлювали маркери фарватеру за взаємною згодою, але з 2023 року росіяни не погоджується з пропозиціями Естонії.

«Ми вирішили встановити плавучі мітки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та відпочивальники помилково не зайшли у російські води», – пояснив Пургель.

Також він додав, що цьогоріч в рф заявили, що не згодні з місцем встановлення близько половини із 250 буїв. За минулу ніч російські прикордонники зняли 24 буї, частина з яких належали до тих, зі встановленням яких росія не погоджувалася.

Пургель зазначив, що департамент поліції та прикордонної охорони зв’язався з російською прикордонною службою та вимагає пояснень щодо зняття буїв, а також їхнього повернення.

«Департамент чекає від росії доказів того, що раніше погоджений фарватер змінився, і якщо докази не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв», – сказав Пургель.

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