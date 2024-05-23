Функцію спільного використання паролів можуть використовувати лише члени групи сімʼї, яку потрібно створити.

Користувачі Google тепер можуть ділитися паролями з членами родини. Про це повідомляє Android Authority.

Функцію додали в рамках оновлення Google Play Services (v24.20).

Відтепер, коли ви ділитеся паролем, члени сімʼї отримують його копію у своєму Менеджері паролів Google. Функцію спільного використання паролів можуть використовувати лише члени групи сімʼї, яку потрібно створити.

Раніше Google наводив кілька прикладів того, як функція спільного використання паролів може полегшити життя. Зокрема, вона стане у пригоді батькам, які зможуть легко отримати доступ, наприклад, до шкільних завдань дитини.

Однак, скоріш за все, першочергово Family Link використовуватиметься як зручна опція для спільного доступу до стримінгових та інших сервісів, VPN тощо.

Видання зазначає, що ця функція працює смартфонах, однак поки її нема у версії Chrome для настільних компʼютерів.

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