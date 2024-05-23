ВККС рекомендувала призначити на посаду судді трьох переможців конкурсу

Комісія також відмовила в наданні рекомендації трьом кандидатам.

Фото: vkksu.gov.ua

У четвер, 23 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із шістьма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Душина Олексія Владиславовича на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;

Ляшко Ольгу Павлівну на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Макаревича Ярослава Миколайовича на посаду судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Коломійця Володимира Михайловича на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Троян Марини Максимівни на посаду судді Вишгородського районного суду Київської області;

Костюка Едуарда Володимировича на посаду судді Болградського районного суду Одеської області.

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