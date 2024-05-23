ВККС рекомендувала призначити на посаду судді трьох переможців конкурсу

У четвер, 23 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із шістьма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року.
За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:
Душина Олексія Владиславовича на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;
Ляшко Ольгу Павлівну на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;
Макаревича Ярослава Миколайовича на посаду судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області.
Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:
Коломійця Володимира Михайловича на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;
Троян Марини Максимівни на посаду судді Вишгородського районного суду Київської області;
Костюка Едуарда Володимировича на посаду судді Болградського районного суду Одеської області.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.